مدرب منتخب البحرين: سنواجه منتخبًا قويًا.. ولكن سنسعى للفوز

أكد دراغان تالايش مدرب منتخب البحرين، أن الجمهور السعودي هو الأفضل في العالم، مشيرا إلى أنه يتوقع حضوراً جماهيرياً كبيراً في المباراة المرتقبة أمام السعودية.
ويستضيف الأخضر نظيره البحريني، مساء غد الثلاثاء، في ملعب الجوهرة المشعة بجدة، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقال تالايش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “المشجعون هنا في السعودية يخلقون أجواء رائعة حتى لنا كمنتخب منافس، نريد الاستمتاع غدا في الملعب”.
وأضاف: “لدي ذاكرة رائعة في السعودية ومع نادي الاتحاد، عشت هنا حياة رائعة والتاريخ له وزنه ولكن يبقى ماضيا، غدا مواجهة في المستقبل ولا نعرف ماذا سيحدث، ولديّ احترام لكل هذه الذكريات وأنا متواجد لتحقيق النقاط غداً”.
وتابع: “نحن إخوة وأشقاء وغدا في الـ90 دقيقة لن نفكر في هذه الأمور ونعم هي مواجهة خاصة وسنعود إخوة وأشقاء بعد المواجهة”.
وأتم: “سعيد بالعودة إلى جدة بعد وقت طويل، وسعيد بمشاهدة التطور هنا، وغداً سنواجه فريقا قويا وسنعمل للفوز”.
من ناحيته، أكد إسماعيل عبداللطيف لاعب منتخب البحرين، أنه يشكر السعودية على حفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أنه هنا كرة القدم متطورة.
وقال عبداللطيف في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “بطبيعة الحال سنلعب للانتصار أمام مرشح كبير في المجموعة، سنلعب أمام المنتخب السعودي لأول مرة منذ فترة طويلة في تصفيات كأس العالم، وستكون مواجهة لها خصوصيتها بطبيعة الحال”.
وأضاف: “التاريخ يبقى تاريخاً، كرة القدم اختلفت عن السابق، لا يوجد شيء سيشفع لك إذا لم تقدم أفضل ما لديك داخل الملعب”.
وتابع: “غير مستغرب أن نشاهد الجمهور السعودي بكامل سعة الملعب، وهذا لن يشكل ضغطا كبيرا علينا ولدينا خبرات في الملاعب الممتلئة ونريد الاستمتاع بالمواجهة”.
وأتم: “هدفي في تصفيات 2010 هي ذكرى جميلة لي وأسعى لتكرارها غدا، والأراضي السعودية دائما فأل خير علينا”.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م