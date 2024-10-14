مانشيني: منتخب البحرين جيد.. وهدفنا الفوز والتعويض

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني روبرتو مانشيني، أن المباراة المقبلة للأخضر أمام البحرين ستكون صعبة، لافتا إلى أن البحرين يملك فريقاً قوياً بدنياً.
ويستضيف الأخضر نظيره البحريني، مساء غد الثلاثاء، في ملعب الجوهرة المشعة بجدة، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “الرسالة للمشجعين، نريد مواصلة الدعم لأنه مهم بالنسبة لنا، ونريد استمرار الدعم، ورسالتي للاعبين التركيز واللعب كما لعبنا أمام اليابان، ونستغل الفرص التي تُتاح لنا وعدم استقبال كثير من الفرص”.
وأضاف: “لكي تنتصر يجب أن تستغل الفرص حتى لو كانت قليلة، ولكي نحل هذه المشكلة عملنا على حلول مكثفة، وغدًا نريد الحصول على النتائج المرجوة”.
وتابع: “منتخب البحرين فريق جيد تحديدًا من الناحية البدنية، وكل مباراة لها ظروفها وسنعمل للانتصار غدًا”.
وأكمل: “مهمتي الأساسية تطوير أداء المنتخب السعودي، وأدعوكم للنظر إلى الإحصائيات في مواجهة اليابان لرؤية العمل”.
وواصل: “أتابع جميع اللاعبين سواءً في الدوري الممتاز أو الدرجة الأولى، تابعت مباراتين للاعب سلمان الفرج وأبواب المنتخب مفتوحة دائما للجميع”.
واستطرد: “مهم جدا الدعم النفسي للاعبين ونشكر وزير الرياضة ورئيس الاتحاد على قربهم من اللاعبين ودعمهم”.
وأتم: “جميع الفرق حول العالم تغير من طرق اللعب أثناء المباراة وهذا أمر معتاد، أنا مدرب ومن واجبي إيجاد الحلول، وظيفتي إيجاد الحلول والتدخل لصناعة الفارق”.
من مجهته، وجَّه حارس مرمى المنتخب الوطني أحمد الكسار رسالة إلى جماهير الأخضر ، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب البحرين.
وقال الكسار في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “رسالتي للجماهير بأننا كنا غير راضين بخروج المشجعين غير سعداء في مباراة اليابان، وجميع المواطنين ينتظرون منا الكثير”.
وأضاف: “مباراة مهمة خصوصا بعد الخسارة الماضية، جميع اللاعبين على أتم الاستعداد، غدا سنكون حاضرين ذهنيا وفنيا للانتصار بإذن الله”.
ويدخل الأخضر اللقاءَ بحثًا عن استعادة الانتصارات وتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام اليابان، وهي الخسارة التي أفقدته مركز الوصافة بالمجموعة لصالح أستراليا بفارق الأهداف، فيما يأتي المنتخب البحريني رابعًا وبنفس رصيد السعودية وأستراليا “4 نقاط لكل منهم”، وهو ما يعني أن المباراة ستكون حاسمة في مشوار كلا المنتخبين بالتصفيات المونديالية.
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