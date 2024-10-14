طريقة عمل حلي الباباز بالكريمة

الباباز حلي طري وهش يتكون من عجين متشرب بالسيرب مع حشوة الكريمة

المقادير اللازمة

للعجينة

200 جرام زبدة

20 جم (2 ملعقة كبيرة) خميرة

4 ملعقة كبيرة ماء دافئ

500 جم دقيق

4 ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

4 بيضات

1 لتر ماء

500 جم سكر

50 جم زبدة مذابة

كريمة مخفوقة

طريقة العمل

تمزج الخميرة الجافة والطازجة مع الماء الدافئ وتترك جانباً

لتحضير العجينة

ضعي الدقيق على سطح العمل

وشكلي بئرًا فيه ثم أضيفي السكر ورشة ملح والبيضتين وخليط الخميرة

باستخدام ملعقة خشبية اخلطي المكونات معًا حتى تمتزج

ادمجي بيضتين أخريين في العجين عن طريق إضافة بيضة واحدة أولاً ثم العمل فيها

كرري نفس الشيء مع البيضة الثانية

أضيفي الزبدة وحركي العجينة حتى تصبح مرنة

نترك العجين يرتفع في مكان دافئ

ادهني قالب بالزبدة المذابة املأيها بالعجين واخبزيها في فرن محمى على حرارة 200 درجة مئوية (400 درجة فهرنهايت) لمدة 15-20 دقيقة

عندما تخبز أخرجيها إلى الرف واتركيها لتبرد

اغمري الباباز في الشربات الساخن

جهزي رفًا سلكيًا تنقلي عليه الباباو واتركيه ليبرد

تأكدي من وجود طبق أسفل الرف السلكي لتجميع السائل الإضافي

الآن قسمي الباباز نصفين

احشيه بالكريمة المخفوقة

ضعي الطبقة الاخري من الباباز

ثم غطيها بالفراولة والكريمة حسب الرغبة ويقدم بارد