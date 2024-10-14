المرأه صحة و عافية

طريقة عمل بسكويت التمر بالسمنة

نيفين عباسaccess_time11 / ربيع الآخر / 1446 هـ      14 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البسكويت بالتمر خيار مثالي مع القهوة السعودية ويمكن تحضيره بمقادير سهلة وسريعة

المقادير اللازمة

كوب سمنة بدرجة حرارة الغرفة
نصف كوب سكر بودرة
2 حبة بيض
3 كوب دقيق
ملعقة صغيرة فانيليا
عجوة معجونة بقليل من السمن والهيل او القرفة بحسب الرغبة

طريقة العمل

تخفق السمنة والسكر حتي تصبح ناعمة كالكريمة
يضاف البيض والفانيليا وتخفق
يضاف الدقيق ونقلب دون الافراط في العجن
تقسم العجينة نصفين
تفرد اول طبقة من العجين
تفرد عليها العجوة او يمكن وضع العجين والعجوة في قوالب المعمول
تغطي بطبقة العجين الاخري
ثم تقطع بالشكل المرغوب
ترص في صينية بها ورق خبز
تخبز بفرن متوسط الحرارة حتي تصبح ذهبية
تخرج وتترك لتبرد
ثم تقدم
ومن الممكن وضع سمسم للعجوة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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