طريقة عمل بسكويت التمر بالسمنة

البسكويت بالتمر خيار مثالي مع القهوة السعودية ويمكن تحضيره بمقادير سهلة وسريعة

المقادير اللازمة

كوب سمنة بدرجة حرارة الغرفة

نصف كوب سكر بودرة

2 حبة بيض

3 كوب دقيق

ملعقة صغيرة فانيليا

عجوة معجونة بقليل من السمن والهيل او القرفة بحسب الرغبة

طريقة العمل

تخفق السمنة والسكر حتي تصبح ناعمة كالكريمة

يضاف البيض والفانيليا وتخفق

يضاف الدقيق ونقلب دون الافراط في العجن

تقسم العجينة نصفين

تفرد اول طبقة من العجين

تفرد عليها العجوة او يمكن وضع العجين والعجوة في قوالب المعمول

تغطي بطبقة العجين الاخري

ثم تقطع بالشكل المرغوب

ترص في صينية بها ورق خبز

تخبز بفرن متوسط الحرارة حتي تصبح ذهبية

تخرج وتترك لتبرد

ثم تقدم

ومن الممكن وضع سمسم للعجوة