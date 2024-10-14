طريقة عمل المهلبية بالمستكه والهيل

المهلبية هي طبق حلوي شرقي يتكون المكون الرئيسي فيه من الحليب ويتم تحضيره بعدة نكهات وطرق

المقادير اللازمة

لتر حليب كامل الدسم

كوب كريمة اختاري

نصف كوب سكر

مستكه فصوص

ملعقة صغيرة هيل ناعم

فانيليا اختياري

5 ملاعق كبيرة نشا الذرة

نصف كوب ماء

طريقة العمل

يذوب النشا في الماء

علي النار في قدر يرفع الحليب والكريمة والسكر والمستكه والهيل وتقلب

عند غليان الحليب نضع خليط النشا ويقلب

نستمر بالتحريك حتي يغلي مرة اخري

يرفع عن النار وتضاف الفانيليا حال استخدامها

تصب المهلبية في اطباق

تترك بالثلاجة لتبرد تماما

ثم تخرج وتقدم مزينة بالمكسرات او بحسب الرغبة