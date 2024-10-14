المرأه صحة و عافية

طريقة عمل المهلبية بالمستكه والهيل

نيفين عباسaccess_time11 / ربيع الآخر / 1446 هـ      14 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

المهلبية هي طبق حلوي شرقي يتكون المكون الرئيسي فيه من الحليب ويتم تحضيره بعدة نكهات وطرق

المقادير اللازمة

لتر حليب كامل الدسم
كوب كريمة اختاري
نصف كوب سكر
مستكه فصوص
ملعقة صغيرة هيل ناعم
فانيليا اختياري
5 ملاعق كبيرة نشا الذرة
نصف كوب ماء

طريقة العمل

يذوب النشا في الماء
علي النار في قدر يرفع الحليب والكريمة والسكر والمستكه والهيل وتقلب
عند غليان الحليب نضع خليط النشا ويقلب
نستمر بالتحريك حتي يغلي مرة اخري
يرفع عن النار وتضاف الفانيليا حال استخدامها
تصب المهلبية في اطباق
تترك بالثلاجة لتبرد تماما
ثم تخرج وتقدم مزينة بالمكسرات او بحسب الرغبة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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