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طريقة عمل ارز باللبن والمانجو

نيفين عباسaccess_time11 / ربيع الآخر / 1446 هـ      14 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

هل فكرتِ في تحضير طبقة من بودينج الارز باللبن مع طبقات من المانجو الطازجة

المقادير اللازمة

كوب ارز مصري
لتر ماء
نصف كوب حليب بودرة
2 لتر حليب كامل الدسم
عبوة قشطة
2 ملعقة كبيرة نشا مذوبة في ربع كوب ماء
كوب سكر او حسب الرغبة
ملعقة صغيرة فانيليا
1/8 ملعقة صغيرة ملح
مانجو مكعبات

طريقة العمل

في قدر يرفع الارز والماء والحليب البودرة والملح
يترك الارز حتي يتشرب الماء وينضج
يغلي الحليب والسكر علي النار
يضاف له خليط الارز بالسوائل التي فيه ويترك علي نار هادئة حتي تمام النضج
يضاف خليط النشا ويقلب حتي يغلي
يرفع عن النار وتوضع الفانيلا والقشطة ويقلب
بعد ان يبرد قليلاً يصب في اكواب التقديم طبقة من الارز
ثم طبقة من الارز
ثم طبقة اخيرة من المانجو
يترك ليبرد بالثلاجة تماما
ثم يقدم بارد مع مكعبات مانجو

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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