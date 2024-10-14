طريقة عمل ارز باللبن والمانجو

هل فكرتِ في تحضير طبقة من بودينج الارز باللبن مع طبقات من المانجو الطازجة

المقادير اللازمة

كوب ارز مصري

لتر ماء

نصف كوب حليب بودرة

2 لتر حليب كامل الدسم

عبوة قشطة

2 ملعقة كبيرة نشا مذوبة في ربع كوب ماء

كوب سكر او حسب الرغبة

ملعقة صغيرة فانيليا

1/8 ملعقة صغيرة ملح

مانجو مكعبات

طريقة العمل

في قدر يرفع الارز والماء والحليب البودرة والملح

يترك الارز حتي يتشرب الماء وينضج

يغلي الحليب والسكر علي النار

يضاف له خليط الارز بالسوائل التي فيه ويترك علي نار هادئة حتي تمام النضج

يضاف خليط النشا ويقلب حتي يغلي

يرفع عن النار وتوضع الفانيلا والقشطة ويقلب

بعد ان يبرد قليلاً يصب في اكواب التقديم طبقة من الارز

ثم طبقة من الارز

ثم طبقة اخيرة من المانجو

يترك ليبرد بالثلاجة تماما

ثم يقدم بارد مع مكعبات مانجو