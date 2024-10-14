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طرح تذاكر مباراة الريان القطري والأهلي في نخبة آسيا
الرياضة

طرح تذاكر مباراة الريان القطري والأهلي في نخبة آسيا

صحيفة البلادaccess_time11 / ربيع الآخر / 1446 هـ      14 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلن نادي الريان القطري، اليوم الاثنين، عن طرح تذاكر مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحل الأهلي ضيفا على الريان القطري، مساء الاثنين الموافق 21 أكتوبر الجاري، بالجولة الثالثة لدوري المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الهلال المتصدر، بينما يحتل الريان المركز الأخير بدون نقاط.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بالفوز على بيرسبوليس الإيراني، قبل الفوز على الوصل الإماراتي في الجولة الثانية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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