الرياضة طرح تذاكر مباراة الريان القطري والأهلي في نخبة آسيا

البلاد- جدة أعلن نادي الريان القطري، اليوم الاثنين، عن طرح تذاكر مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة. ويحل الأهلي ضيفا على الريان القطري، مساء الاثنين الموافق 21 أكتوبر الجاري، بالجولة الثالثة لدوري المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة. ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الهلال المتصدر، بينما يحتل الريان المركز الأخير بدون نقاط. وكان الأهلي قد استهل مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بالفوز على بيرسبوليس الإيراني، قبل الفوز على الوصل الإماراتي في الجولة الثانية.