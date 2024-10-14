الرياضة الألعاب السعودية| 6 مواجهات في انطلاق منافسات كرة الهدف

البلاد- الرياض انطلقت اليوم الاثنين منافسات كرة الهدف البارالمبية، بمشاركة 66 لاعباً يمثلون 11 نادياً من ذوي الإعاقة، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 بنسختها الثالثة، التي تقام في صالة المركز الأولمبي السعودي بمجمع الأمير فيصل بن فهد في الرياض. شهد اليوم الأول إقامة 6 مباريات، حيث فاز فريق نادي ذوي الإعاقة بالقصيم على نظيره نادي ذوي الإعاقة بالجوف بنتيجة 17-7، وتفوق فريق نادي ذوي الإعاقة بالباحة على نظيره نادي ذوي الإعاقة بحائل بنتيجة 10-8، وكسب فريق نادي ذوي الإعاقة بالرياض نظيره نادي ذوي الإعاقة بالطائف بنتيجة 12-2. في حين تجاوز فريق نادي ذوي الإعاقة بالأحساء نظيره نادي ذوي الإعاقة بعسير بنتيجة 11-4. وتخطى نادي ذوي الإعاقة بالقصيم نظيره نادي ذوي الإعاقة بالشرقية بنتيجة 12-2، فيما فاز فريق نادي نجران على نظيره نادي ذوي الإعاقة بالباحة بنتيجة 15-8.