الألعاب السعودية| ذهب البوتشيا للزهراني والجهني

توّج محسن آل إسماعيل، رئيس الاتحاد السعودي للبوتشيا، الفائزين في منافسات البوتشيا ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 في نسختها الثالثة، التي أقيمت في الصالة البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بحضور بيان آل سالم، نائب رئيس الاتحاد.
وقد حقق محمد الزهراني من نادي الرياض لذوي الإعاقة الميدالية الذهبية في منافسات بوتشيا BC2، فيما أحرز اللاعب أحمد السويدان من نادي الشرقية لذوي الإعاقة الميدالية الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية للاعب سياف الشهراني من مركز التأهيل الشامل بنادي أبها.
وفي منافسات بوتشيا BC3، أحرز اللاعب زياد الجهني من نادي المدينة المنورة لذوي الإعاقة الميدالية الذهبية، وحقق اللاعب عبدالعزيز المجبل من نادي الأحساء لذوي الإعاقة الميدالية الفضية، فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب عبدالله السمكري من نادي المدينة المنورة لذوي الإعاقة.
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