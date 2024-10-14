 أمين المنطقة الشرقية: سنعمل على نجاح سباق الخبر(26) الدولي

الدمام-البلاد

أكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير على أهمية توجية الوكلاء والخدمات والاستثمار وبلدية الخبر بالتعاون وعمل أقصى مايمكن عمله وتكثيف الجهود لأنجاح سباق الشرقية الدولي ” الخبر ٢٦ ” الذي سيقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية؛ هذا التجمع العالمي الذي يضم عددا من العدائين والعداءات المحترفين والمشاركين على الصعيد المحلي والخليجي والعربي والقاري، وذلك بعدما تمت الموافقة على حجز مسار السباق 5 كم و ٢١.٥ كم نصف ماراثون ومنطقة الاحتفاليه في القريه الواجهه الشمالية في كورنيش الخبر، على ان يتم تقديم الدعم اللوجستي وفق الامكانيات المتوفرة بموقع السباق.

وتعتبر أمانة المنطقة الشرقية الشريك الاستراتيجي وجزءا لايتجزأ من تاريخ السباق خلال ٢٦ سنة.

وقال المهندس الجبير :انه يسعدنا في هذا السباق استمرارنا في هذه الشراكة الخدمية والرياضية والاجتماعية بكل افتخار .

و اثنى معالي المهندس الجبير وبارك جهود القائمين على تميزهم وتطوعهم في استمرار الحدث الذي تفتخر به المنطقة الشرقية خاصة والوطن عامة.

وأضاف: لن نتردد في تقديم اي عون يطلب منا، وتسخير كافة الاجهزة التابعه في إظهار الحدث العالمي الرياضي في صورة رائعة كما يتوقعه المنظمون، ونحن نقف معهم حتى نظهر جميعاً بالصورة المطلوبة.