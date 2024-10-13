الرياضة فتح المدرجات للجماهير السعودية أمام البحرين” مجانًا”

البلاد- جدة تقديرًا للجماهير السعودية وإسهامها الكبير في مسيرة المنتخب الوطني الأول، قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح مدرجات الدرجة الموحدة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مجانًا لحضور مباراة المنتخب الوطني وشقيقه البحريني، التي ستقام الثلاثاء المقبل وتنطلق الساعة التاسعة مساءً، حيث يشترط الحصول على التذكرة المجانية من خلال موقع ويبوك الإلكتروني. وتأتي هذه المبادرة تقديرًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم لدور الجماهير في الدعم والمساندة للاعبي المنتخب الوطني في المباراة التي تقام ضمن الجولة الرابعة من المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والدور الكبير الذي قدموه في مباراة المنتخب أمام اليابان. يُذكر أن موقع ويبوك سوف يعيد المبالغ المالية للجماهير التي قامت بشراء تذاكر المباراة خلال يوم عمل إلى محفظة العميل الرقمية في الموقع.