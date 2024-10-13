الرياضة تصدر عربيًا.. الهلال يقفز للمركز الـ34 في ترتيب “أوبتا” العالمية لأفضل أندية العالم

البلاد- جدة

قفز نادي الهلال في آخر تصنيف لشبكة “أوبتا” المتخصصة في الأرقام والإحصاءات العالمية، إلى المركز الـ34 بقائمة أفضل أندية كرة القدم على مستوى العالم. وبحسب آخر تحديث في تصنيف “أوبتا”؛ فإن الهلال يتصدر الأندية العربية في التصنيف العالمي، كما نجح في التفوق على العديد من الأندية العالمية؛ أبرزها: (أوليمبيك ليون، فولهام، تورينو، نيس، غلطة سراي)، وغيرها من الأندية العالمية. وتَواجد أيضًا بالقائمة نادي النصر الذي احتل المركز الـ90 والثاني عربيًّا؛ فيما جاء الأهلي المصري في المركز الثالث عربيًّا والمركز الـ108 عالميًّا. وتصدر فريقُ مانشستر سيتي الإنجليزي القائمة كأفضل أندية العالم؛ في حين جاء في المركز الثاني ريال مدريد الإسباني، يليه في المركز الثالث أرسنال؛ فيما احتل المركز الرابع إنترناسيونال، ثم ليفربول وبايرن ميونيخ.