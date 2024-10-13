تتويج أبطال 7 أوزان في الجودو بالألعاب السعودية

البلاد- الرياض
اختتمت السبت منافسات الجودو للشباب، التي أقيمت في البوليفارد 2، وتوج الدكتور عبدالعزيز البسام، رئيس الاتحاد السعودي للجودو، الفائزين في مختلف الأوزان،بحضور سفير اليابان لدى المملكة سعادة السيد فوميو إيواي.
في منافسات وزن -60 كجم، حقق عبدالرحمن الصيعري (الشباب) الميدالية الذهبية، وحصد صالح اليوبي (الاتحاد) الفضية، وتقاسم عبدالعزيز بشناق (قلوة) وحسين السليم (الهلال) البرونزية ، وفي وزن -66 كجم، أحرز عبدالعزيز فيرق (البجادية) الميدالية الذهبية، ونال سعود الزهراني (العلا ) الفضية، فيما ذهبت البرونزية لعبدالرحمن الردادي ( العلا) وخالد الحربي ( الاتحاد).
وانتزع عبدالعزيز السعدي ( العلا) ذهبية وزن -73 كجم، وحصد سعد الزهراني (العلا) الفضية، وحاز عبدالرؤوف ميمني ( البجادية) وأسامة صائب ( خيبر) على البرونزية.
وفي منافسات وزن -81 كجم، توج إبراهيم شراحيلي ( العلا) بالميدالية الذهبية، وحصل مهند الناعس ( البجادية) على الميدالية الفضية، وتقاسم عبدالعزيز الخالدي ( عكاظ )وصالح البلادي ( قلوة) البرونزية.
أما في وزن -90 كجم، فقد أحرز محمد حسين ( وج) الميدالية الذهبية، وحقق أسامة باجبع (قلوة) الفضية، فيما تقاسم محمد مبارك ( العلا) وأسامة بوقوصين (هجر) البرونزية.
وفي وزن -100 كجم، حصل عبدالمتين بخش ( وج )على الميدالية الذهبية، ونال محمد المالكي ( القادسية) الفضية، وحصد عبدالله النزال ( الطائي) وأسامة الحربي ( العلا) الميدالية البرونزية.
وظفر محمد بو خمسين ( الفتح) بالميدالية الذهبية، في وزن 100+ كجم، وحقق عمر الطرازي (خيبر) الفضية، فيما نال عبدالله الجيلاني وضياء رجب (الوحدة) الميدالية البرونزية.