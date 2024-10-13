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الكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن استضافة السعودية مونديال 2034
الرياضة

الكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن استضافة السعودية مونديال 2034

صحيفة البلادaccess_time10 / ربيع الآخر / 1446 هـ      13 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن موعد الإعلان الرسمي لاستضافة السعودية بطولة كأس العالم 2034.

ووضع “فيفا” كأس العالم 2034 ضمن جدول أعمال كونغرس الاستثنائي، على أن يتم الإعلان رسميًا عن البلد المضيف في الحادي عشر من ديسمبر المقبل.

وسلّمت المملكة العربية السعودية رسمياً ملف الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس، في السابع والعشرين من يوليو الماضي.

ولم يتقدم أي بلد لاستضافة كأس العالم 2034 سوى المملكة العربية السعودية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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