الكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن استضافة السعودية مونديال 2034

الرياضةالكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن استضافة السعودية مونديال 2034 صحيفة البلادaccess_time10 / ربيع الآخر / 1446 هـ 13 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن موعد الإعلان الرسمي لاستضافة السعودية بطولة كأس العالم 2034. ووضع “فيفا” كأس العالم 2034 ضمن جدول أعمال كونغرس الاستثنائي، على أن يتم الإعلان رسميًا عن البلد المضيف في الحادي عشر من ديسمبر المقبل. وسلّمت المملكة العربية السعودية رسمياً ملف الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس، في السابع والعشرين من يوليو الماضي. ولم يتقدم أي بلد لاستضافة كأس العالم 2034 سوى المملكة العربية السعودية.