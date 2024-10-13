 الربعان: سندعم سباق الشرقية الدولي ونفتخر بهذا الحدث الدولي

الدمام-البلاد

أشاد الدكتور حبيب بن علي الربعان رئيس الاتحاد السعودي والعربي لألعاب القوى بالجهود الكبيرة التي تبذل من اجل انجاح الحدث الرياضي العالمي سباق الشرقية الدولي ” الخبر ٢٦ “الذي سيقام يوم 2024/12/14 م برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية- حفظه الله، وبمشاركة عدائين وعداءات عالميين، ومشاركين على المستوى المحلي والخليج والعربي والقاري.

وقال الربعان: لاشك ان مثل هذا الحدث الدولي الكبير وسام نعتز ونفتخر وهو امتداد للمناسبات التي تنظمها المملكة العربية السعودية والتي تقام على ارضها.

وأضاف: إن توجيه كافة القطاعات الحكومية والأمنية وامانة المنطقة الشرقية كلا في تخصصه المساهمه في إنجاح التظاهرة الرياضية بالوطن وإظهاره بالصوره المطلوبة.

وواصل الربعان: ان اتحاد العاب القوى سيدعم سباق الشرقية الدولي ” الخبر ٢٦ ” بكل الامكانيات والتسهيلات والدعم الإعلامي والتنظيم والفني لمسار السباق وسنسخر كل مايمكن نحو النجاح استمرار للعالمية و نحو رفع درجته التصنيف من الذهبية الي اعلى بإذن الله.

وأشاد الربعان بالمشاركة الدولية وقال: ان تسابق العدائين المحترفين النخبة رجالا ونساء على المشاركة مكسب كبير لنا في الاتحاد السعودي لالعاب القوى واللجنة التنفيذية المنظمة بالخبر. وان وجود المحترفين ومشاركتهم يخلق دفعة تنافسية بين الجميع من رياضيي الوطن والآخرين، وهذا ما يعطي تميزا آخر لتحقيق الفوز والتنافس الشريف.

واضاف الربعان: ان مكافأت الفوز أكثر من مليون ريال تعتبر حافزا قويا واثراء للسباق، وابارك لرئيس السباق والقائمين تحصيص تلك الأرقام المشجعة المتميزة.

وأردف الربعان: ان سباق الشرقية الدولي معتمد دوليا من قبل الاتحاد الدولي والذي يأتي ضمن سباقات الطريق على مستوى العالم ونعلم أن الاتحاد الدولي لايمنح شهادة التنظيم عشوائيه إلا بعد التحقق من تطبيق كافة المعايير الدوليه بحذافيرها والمدروسة من اختبارات ميدانية ومراجعه دائمة ومتابعة من الاتحاد الدولي.

واننا في اتحاد القوى سنعمم على كافة الاندية ونحث الرياضيين والهواة للمشاركة والتسجيل بالسباق لوجود المنافسة. خاصة ان مسار السباق المعتمد دوليآ 5 كم ونصف الماراثون 21,5 كم وقد اطلعنا عليه واختيار المكان بالواجهه البحرية بالخبر الشمالية دون وجود عوائق والتفافات واختيار وقت الانطلاق صباحا، حيث سيكون الطقس جدا جميل.