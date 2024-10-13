الرياضة الخليج والصفا والنور والهدى إلى نصف نهائي اليد بالألعاب السعودية

البلاد- الرياض تأهلت أندية الخليج والنور والصفا والهدى إلى الدور نصف النهائي من منافسات كرة اليد (رجال)، بعد أن اختتمت اليوم الأحد مواجهات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، التي أقيمت على صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 بنسختها الثالثة. وفاز الهدى على الأهلي بنتيجة 27/23 ضمن دور المجموعات، وتجاوز النور نظيره الصفا بنتيجة 27/25، وتخطى فريق الخليج نظيره مضر بنتيجة 27/22، فيما كسب فريق الزلفي نظيره الفتح بنتيجة 27/26. وسيلتقي بعد غد الثلاثاء في نصف النهائي فريقا الصفا والخليج في المباراة الأولى، بينما يتقابل النور والهدى في المباراة الثانية.