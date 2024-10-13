الرياضة

الخرادلي والشمري يتوّجان أبطال عربية البلياردو والسنوكر

صحيفة البلادaccess_time10 / ربيع الآخر / 1446 هـ      13 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض
توج رئيس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر السيد عمر الخرادلي ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري أصحاب المراكز الأولى في 10 منافسات من منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر 2024 التي تقام حالياً بالعاصمة الرياض بمشاركة 13 منتخب يتنافسون على 17 منافسة في البلياردو والسنوكر وتختتم يوم 16 اكتوبر الجاري.

وتم تتويج السعودي خالد الغامدي بذهبية منافسات البلياردو 9 كرات للناشئين والتي حقق خلالها البحريني حسن الموسوي الميدالية الفضية وحقق لاعبا منتخب البحرين حيدر مروم والإماراتي سالم السكر البرونز.

وفي منافسات البلياردو 10 كرات للناشئين، توج البحريني حسين مروم بالذهب، والسعودي مشاري الشمردل بالفضة، والسعوديان نواف الشمردل وخالد الغامدي بالبرونز.

وفي منافسات البلياردو فرق رجال 10 كرات، توج منتخب البحرين بالميدالية الذهبية، ومنتخب السعودية A بالفضية، ومنتخب السعودية B، ومنتخب الإمارات بالبرونز.


وتوج الكويتي محمد الحسينان بذهبية منافسات 9 كرات تحت 17 عاما بلياردو، والإماراتي سلمان الزعابي بالفضة، والسعودي إبراهيم الأسود والبحريني حيدر مروم بالبرونز.

وفي منافسات 10 كرات تحت 17 عام‏ا بلياردو، توج البحريني حيدر مروم بالذهبية، والكويتي محمد الحسينان بالفضة، والسعوديان حسن الصالح وإبراهيم الأسود بالبرونز.

وفي منافسات الكاروم فرق رجال، توج منتخب مصر بالذهب، ومنتخب لبنان بالفضة، ومنتخبا السعودية وقطر بالبرونز.

وفي منافسات السنوكر 15 كرة تحت 21 عاما، توج المصري مينا ملاك بالذهب، ومواطنه ادهم إسماعيل بالفضة، والسعودي زياد القباني، والإماراتي سيف الزعابي بالبرونز.

وفي منافسات السنوكر الماسترز فوق 40 عاما، توج الإماراتي محمد شهاب بالذهب، والعراقي فراس كامل بالفضة، والبحريني حبيب صباح والقطري احمد سيف بالبرونز.

وفي منافسات السنوكر 15 كره فرق رجال، توج منتخب العراق بالذهب، ومنتخب الإمارات بالفضة، ومنتخبا البحرين وقطر بالبرونز.

وفي منافسات السنوكر 15 كرة تحت 19 عاما، توج المصري معاذ مغربي بالذهب، ومواطنه أدهم إسماعيل بالفضة، واللاعبان السعودي زياد القباني والإماراتي سيف الزعابي بالبرونز.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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