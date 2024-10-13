الخرادلي والشمري يتوّجان أبطال عربية البلياردو والسنوكر

البلاد- الرياض
توج رئيس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر السيد عمر الخرادلي ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري أصحاب المراكز الأولى في 10 منافسات من منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر 2024 التي تقام حالياً بالعاصمة الرياض بمشاركة 13 منتخب يتنافسون على 17 منافسة في البلياردو والسنوكر وتختتم يوم 16 اكتوبر الجاري.
وتم تتويج السعودي خالد الغامدي بذهبية منافسات البلياردو 9 كرات للناشئين والتي حقق خلالها البحريني حسن الموسوي الميدالية الفضية وحقق لاعبا منتخب البحرين حيدر مروم والإماراتي سالم السكر البرونز.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م