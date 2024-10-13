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“التخصصات الصحية” تعتمد برنامج الباحث الإكلينيكي

صحيفة البلادaccess_time10 / ربيع الآخر / 1446 هـ      13 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برنامج “الباحث الإكلينيكي” دبلومًا مدته سنتين ضمن برامج البورد السعودي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، بعد حصوله على الاعتماد البرامجي لتنفيذ البرنامج.

 وأوضحت “الهيئة” أن البرنامج يركز على إعداد الممارسين الصحيين بالمهارات والمعارف وتدريبهم على البحث السريري، إضافة إلى مهارات تحليل البيانات وتقييم النتائج للقيام بدورهم باحثين وقياديين في مجال الأبحاث والتطوير والابتكار في القطاع الصحي، وذلك للإسهام في تمكين الكوادر الصحية للمشاركة في تعزيز الناتج البحثي.

 ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات الصحية، ومصنفًا ومسجلًا لدى الهيئة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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