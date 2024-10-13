الألعاب السعودي| العلا بطلاً لكرة قدم الصالات

توج الدكتور خالد المقرن عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، فريق العلا، بذهبية منافسات كرة القدم للصالات (للرجال)، بعد فوزه على السر، بنتيجة 5/2 في المباراة النهائية التي أقيمت السبت، في صالة نادي الرياض، ضمن دورة الألعاب السعودية، في نسختها الثالثة.
ونال فريق السر المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية لفريق النصر بعد فوزه على القادسية بنتيجة 7/2.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م