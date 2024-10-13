الرياضة

الألعاب السعودي| العلا بطلاً لكرة قدم الصالات

صحيفة البلادaccess_time10 / ربيع الآخر / 1446 هـ      13 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

توج الدكتور خالد المقرن عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، فريق العلا، بذهبية منافسات كرة القدم للصالات (للرجال)، بعد فوزه على السر، بنتيجة 5/2 في المباراة النهائية التي أقيمت السبت، في صالة نادي الرياض، ضمن دورة الألعاب السعودية، في نسختها الثالثة.

ونال فريق السر المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية لفريق النصر بعد فوزه على القادسية بنتيجة 7/2.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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