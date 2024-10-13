الرياضة الألعاب السعودي| العلا بطلاً لكرة قدم الصالات

البلاد- الرياض توج الدكتور خالد المقرن عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، فريق العلا، بذهبية منافسات كرة القدم للصالات (للرجال)، بعد فوزه على السر، بنتيجة 5/2 في المباراة النهائية التي أقيمت السبت، في صالة نادي الرياض، ضمن دورة الألعاب السعودية، في نسختها الثالثة. ونال فريق السر المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية لفريق النصر بعد فوزه على القادسية بنتيجة 7/2.