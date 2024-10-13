الرياضة

الألعاب السعودية| برغوت الاتحاد بطلًا للجمباز

صحيفة البلادaccess_time10 / ربيع الآخر / 1446 هـ      13 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

اختتمت السبت منافسات الجمباز، التي أقيمت على صالة البوليفارد 3، للفردي العام لفئة الدرجة الأولى للرجال، وتوج مشعل القضيبي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجمباز، وفهد الفرج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجمباز، أصحاب المركز الأولى في المسابقة.

وحقق اللاعب عمر برغوت من نادي الاتحاد الميدالية الذهبية، فيما نال علي آل مبريك من نادي الابتسام، الميدالية الفضية ، وحصل سيف الحربي من نادي الاتحاد على البرونزية.

وشارك في منافسات الدرجة الأولى 15 لاعبًا يمثلون 5 أندية: هي الاتحاد، الابتسام، المحيط، الشباب، العلا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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