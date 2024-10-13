الرياضة الألعاب السعودية| برغوت الاتحاد بطلًا للجمباز

البلاد- الرياض اختتمت السبت منافسات الجمباز، التي أقيمت على صالة البوليفارد 3، للفردي العام لفئة الدرجة الأولى للرجال، وتوج مشعل القضيبي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجمباز، وفهد الفرج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجمباز، أصحاب المركز الأولى في المسابقة. وحقق اللاعب عمر برغوت من نادي الاتحاد الميدالية الذهبية، فيما نال علي آل مبريك من نادي الابتسام، الميدالية الفضية ، وحصل سيف الحربي من نادي الاتحاد على البرونزية. وشارك في منافسات الدرجة الأولى 15 لاعبًا يمثلون 5 أندية: هي الاتحاد، الابتسام، المحيط، الشباب، العلا.