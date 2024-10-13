الرياضة الألعاب السعودية| انطلاق منافسات الشطرنج بمشاركة 55 لاعبًا ولاعبة

البلاد- الرياض انطلقت اليوم الأحد منافسات الشطرنج في الصالة الرياضية بنادي الرياض، ضمن دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، بمشاركة 55 لاعباً ولاعبة في فئتي كلاسيك (للرجال والسيدات). أقيمت 55 مواجهة ضمن 9 جولات، وتستمر المنافسات حتى يوم الخميس المقبل. وكانت اللجنة المنظمة للدورة قد جهزت 27 طاولة للمنافسة، التي يديرها 3 حكام دوليين و7 حكام محليين.