الرياضة

الألعاب السعودية| انطلاق منافسات الشطرنج بمشاركة 55 لاعبًا ولاعبة

صحيفة البلادaccess_time10 / ربيع الآخر / 1446 هـ      13 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

انطلقت اليوم الأحد منافسات الشطرنج في الصالة الرياضية بنادي الرياض، ضمن دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، بمشاركة 55 لاعباً ولاعبة في فئتي كلاسيك (للرجال والسيدات).

أقيمت 55 مواجهة ضمن 9 جولات، وتستمر المنافسات حتى يوم الخميس المقبل. وكانت اللجنة المنظمة للدورة قد جهزت 27 طاولة للمنافسة، التي يديرها 3 حكام دوليين و7 حكام محليين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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