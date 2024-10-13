الرياضة الألعاب السعودية| الغيث يطير بـ (ذهب) التزلج اللوحي

البلاد- الرياض توجت رشا الشهابي ومحمد الدخيني أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة، السبت الفائزين في منافسات التزلج اللوحي، التي أقيمت بمنطقة المشجعين، في بوليفارد سيتي بالرياض، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 في نسختها الثالثة. وحصد راكان الغيث الميدالية الذهبية، وأحرز احمد حاجي المركز الثاني والميدالية الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية والمركز الثالث لوليد مخاشن.