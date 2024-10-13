الأخضر يواصل إعداده لمواجهة البحرين ضمن تصفيات كأس العالم

البلاد- جدة
واصل المنتخب الوطني السبت برنامجه الإعدادي؛ استعدادًا لمواجهة منتخب البحرين مساء يوم الثلاثاء القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقد التقى سمو وزير الرياضة بلاعبي منتخبنا الوطني قبل انطلاقة الحصة التدريبية .
ميدانيًا، أجريت الحصة التدريبية على “الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية” تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني”، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، بعدها طبقت تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري “مانشيني” تقسيمه على نصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، شارك اللاعب “علي مجرشي” في الحصة التدريبية بعد انتظامه في معسكر الأخضر.
ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء غد الأحد بحصة تدريبية مسائية مغلقة على “الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية” عند الساعة السادسة مساءً.