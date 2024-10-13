الرياضة ابن جلوي يتوج الفائزين بذهب فروسية الألعاب السعودية

البلاد- الرياض توج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ورئيس الاتحاد السعودي للفروسية، الفائزين في منافسات الفروسية (قفز الحواجز) لفئتي الشباب والكبار، التي أقيمت السبت بميدان قفز السعودية بالرياض، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 في نسختها الثالثة. انتزع الفارس عبدالرحمن الغامدي الميدالية الذهبية لفئة الشباب، وحقق خالد بهلكي الفضية، فيما ذهبت البرونزية لفيصل المخيضب. وفي فئة الكبار، حقق الفارس خالد المبطي الميدالية الذهبية، وأحرز الفارس عبدالله الشربتلي الفضية، بينما حصل الفارس وليد الغامدي على البرونزية.