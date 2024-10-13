الرياضة ابن جلوي يتوج أبطال البادل بدورة الألعاب السعودية

البلاد- الرياض توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، الفائزين في منافسات البادل (رجال)، التي اختتمت صباح اليوم الأحد في البوليفارد (بادل رش) وقدفاز عبدالرحمن العزام وقاسم العبيدان بالذهبية، وحصد عمر الثاقب وسطام الشهراني الميدالية الفضية، فيما أحرز الثنائي علي دواني وحسن آل عبدالله الميدالية البرونزية. كما توج شداد العمري، عضو اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وخالد السعد، رئيس اللجنة السعودية للبادل، الفائزات في فئة السيدات؛ حيث حصدت أريج فارح وفاطمة النبهاني، الميدالية الذهبية، في منافسات السيدات، ونالت سارة سلهب وغبرييلا اندريد، الميدالية الفضية، وظفرت ماريا سانتوس وسماهر كردي بالبرونزية.