في دورة  الألعاب السعودية.. الأميرة دليل تتوج أبطال السباق الثلاثي

الرياض – هاني البشر

توجت صاحبة السمو الملكي الأميرة دليل بنت نهار، الرئيس التنفيذي لدورة الألعاب السعودية، الفائزين والفائزات في منافسات السباق الثلاثي، التي أقيمت اليوم السبت في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 في نسختها الثالثة، بحضور علي مقبول، رئيس الاتحاد السعودي للسباق الثلاثي “الترايثلون”.

وأحرزت جيسيكا أرنزن الميدالية الذهبية (للسيدات) بزمن 58:41 دقيقة، بينما حصدت سارة كينيدي الميدالية الفضية بزمن 1:01:19، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى كرمة الجارودي بزمن 1:04:33.

وفي منافسات (الرجال)، انتزع أوسكار رودريغز الميدالية الذهبية بزمن 49:37 دقيقة، فيما نال ريان الخويطر الميدالية الفضية بزمن 50:43 دقيقة، وأحرز إبراهيم الزايدي الميدالية البرونزية بزمن 51:59 دقيقة.