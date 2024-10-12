طريقة عمل صدور الدجاج بحشو الطماطم والبقدونس

تحتوي الطماطم على كمية كبيرة من الكالسيوم وفيتامين ك الضروري لتقوية العظام وزيادة سمكها ومنع هشاشة العظام

المقادير اللازمة

صدور دجاج مخلية بدون جلد وعظم

طماطم مجففة او طماطم طازجة بحسب المتوفر

بقدونس مفروم طازج

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة عسل

ملعقة كبيرة دبس رمان

2 ملعقة كبيرة خل بلسميك

ملعقة كبيرة صويا صوص

زبدة مذوبة مع زيت زيتون

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

طريقة العمل

في طبق، يقلب الزيت والزبدة، العسل، الملح والفلفل، دبس الرمان، خل البلسميك، الصويا صوص، الثوم جيداً حتي تمتزج المكونات

نحضر صدور الدجاج

توضع بين ورقتيّ زبدة

تدق بواسطة مطرقة المطبخ حتي تصبح رفيعة

ثم تدهن بالخليط جيدا من الجهتين

نحضر الطماطم

تقطع شرائح دائرية او طولية بشكل رفيع نوعًا ما

ترص قطع الطماطم داخل نصف صدور الدجاج

ثم ترش بالبقدونس المفروم

تغلق جيدًا بإحكام

ثم ترص في بايركس مدهون زبدة

تغطي جيداً

توضع بفرن مسخن مسبقًا حتي تمام النضج

ثم ترفع وتترك دقائق تهدأ

ثم تغرف في طبق التقديم وتقدم