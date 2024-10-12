المرأه صحة و عافية

طريقة عمل صدور الدجاج بحشو السبانخ والجبن الفيتا

نيفين عباسaccess_time9 / ربيع الآخر / 1446 هـ      12 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

السبانخ من المصادر الغنية بحمض الفوليك الذي يعزز تدفق الدم لأعضاء الجسم

المقادير اللازمة

صدور دجاج بدون جلد وعظم
ملح وفلفل
جبن فيتا مفتت
سبانخ مجمدة او طازجة بحسب المتوفر
زبدة
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
زيت زيتون
ملعقة صغيرة عسل
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
عصير حبة ليمون

طريقة العمل

في مقلاة نضع الزبدة وتترك لتذوب
يضاف لها الثوم ويقلب نصف دقيقة
يضاف له السبانخ وتقلب حتي تذبل وتنضج اوراق السبانخ
تترك جانبا لتبرد بعد ان ترفع عن النار
في طبق، يقلب زيت الزيتون، البابريكا، العسل، الليمون، الملح والفلفل
نحضر صدور الدجاج
توضع بين ورقتيّ زبدة
تدق بواسطة مطرقة المطبخ حتي تصبح رفيعة
تدهن بخليط الزيت من الجهتين
تقلب الجبنة الفيتا المفتتة مع السبانخ الباردة
يحشي طرف صدور الدجاج بكمية من خليط الجبنة والسبانخ
ثم يغلق بإحكام ويرص في بايركس مدهون زبدة
يغطي بورق الألمونيوم بعد إنتهاء الكمية
يوضع في الفرن حتي تمام نضج الدجاج
يخرج ويترك ليبرد
ثم يقطع ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *