طريقة عمل صدور الدجاج بحشو السبانخ والجبن الفيتا

السبانخ من المصادر الغنية بحمض الفوليك الذي يعزز تدفق الدم لأعضاء الجسم

المقادير اللازمة

صدور دجاج بدون جلد وعظم

ملح وفلفل

جبن فيتا مفتت

سبانخ مجمدة او طازجة بحسب المتوفر

زبدة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

زيت زيتون

ملعقة صغيرة عسل

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

عصير حبة ليمون

طريقة العمل

في مقلاة نضع الزبدة وتترك لتذوب

يضاف لها الثوم ويقلب نصف دقيقة

يضاف له السبانخ وتقلب حتي تذبل وتنضج اوراق السبانخ

تترك جانبا لتبرد بعد ان ترفع عن النار

في طبق، يقلب زيت الزيتون، البابريكا، العسل، الليمون، الملح والفلفل

نحضر صدور الدجاج

توضع بين ورقتيّ زبدة

تدق بواسطة مطرقة المطبخ حتي تصبح رفيعة

تدهن بخليط الزيت من الجهتين

تقلب الجبنة الفيتا المفتتة مع السبانخ الباردة

يحشي طرف صدور الدجاج بكمية من خليط الجبنة والسبانخ

ثم يغلق بإحكام ويرص في بايركس مدهون زبدة

يغطي بورق الألمونيوم بعد إنتهاء الكمية

يوضع في الفرن حتي تمام نضج الدجاج

يخرج ويترك ليبرد

ثم يقطع ويقدم