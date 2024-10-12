المرأه صحة و عافية

طريقة عمل صدور الدجاج بحشو الريحان والجبن الموزاريلا

نيفين عباسaccess_time9 / ربيع الآخر / 1446 هـ      12 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

يساعد الريحان على الهضم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض الأمعاء الالتهابية والحمى

المقادير اللازمة

صدور دجاج مخلية
ملح وفلفل
زبدة مذوبة
بهارات دجاج
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
ملعقة صغيرة بهارات دجاج
عصير حبة ليمونة كبيرة
ملعقة كبيرة بودرة ثوم
اوراق ريحان طازج
جبنة موزاريلا
ملعقة صغيرة سكر

طريقة العمل

تدق صدور الدجاج حتي تصبح رقيقة
في طبق، تقلب الزبدة مع الملح والفلفل وبهارات الدجاج والكزبرة وبودرة الثوم والسكر وعصير الليمون
تدهن صدور الدجاج بكمية وفيرة من التتبيلة
ثم ترص اوراق الريحان علي نصف صدر الدجاج
تغطي اوراق الريحان بكمية من جبن الموزاريلا
ثم تطوي وتغلق جيداً
ترص في صينية مدهونة زبدة مع اضافة كمية التبيلة المتبقية اعلي الدجاج
توضع بالفرن حتي تنضج الدجاج
ثم يخرج ويترك ليبرد قليلًا
ثم يقطع ويقدم مع الاضافات المفضلة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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