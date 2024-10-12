طريقة عمل صدور الدجاج بحشو الريحان والجبن الموزاريلا

يساعد الريحان على الهضم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض الأمعاء الالتهابية والحمى

المقادير اللازمة

صدور دجاج مخلية

ملح وفلفل

زبدة مذوبة

بهارات دجاج

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة بهارات دجاج

عصير حبة ليمونة كبيرة

ملعقة كبيرة بودرة ثوم

اوراق ريحان طازج

جبنة موزاريلا

ملعقة صغيرة سكر

طريقة العمل

تدق صدور الدجاج حتي تصبح رقيقة

في طبق، تقلب الزبدة مع الملح والفلفل وبهارات الدجاج والكزبرة وبودرة الثوم والسكر وعصير الليمون

تدهن صدور الدجاج بكمية وفيرة من التتبيلة

ثم ترص اوراق الريحان علي نصف صدر الدجاج

تغطي اوراق الريحان بكمية من جبن الموزاريلا

ثم تطوي وتغلق جيداً

ترص في صينية مدهونة زبدة مع اضافة كمية التبيلة المتبقية اعلي الدجاج

توضع بالفرن حتي تنضج الدجاج

ثم يخرج ويترك ليبرد قليلًا

ثم يقطع ويقدم مع الاضافات المفضلة