المرأه صحة و عافية

طريقة عمل صدور الدجاج بحشو الخضروات المشكلة

نيفين عباسaccess_time9 / ربيع الآخر / 1446 هـ      12 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

تناول الدجاج يساعد على تقوية الخلايا المناعية في الجسم

المقادير اللازمة

صدور دجاج بدون جلد وعظم
ملح وفلفل
نصف ملعقة صغيرة بذور فلفل حار اختياري
ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
نصف ملعقة صغيرة سكر
ملح وفلفل اسود مجروش
زبدة وزيت زيتون
بصلة مفرومة ناعم متوسطة الحجم
فلفل احمر واصفر واخضر رومي بارد مقطعين مكعبات
بروكلي مفروم فرم خشن
كوسه مقطعة مكعبات
جزر مقطع مربعات صغيرة
ثوم مفروم

طريقة العمل

في مقلاة توضع الزبدة والزيت
يضاف لهم البصل والسكر ويقلب حتي يذبل البصل ويصبح شفاف مائل للذهبي الفاتح
يضاف له جميع الخضروات المقطعة والثوم والملح والفلفل والبهارات المشكلة
يقلب ويترك حتي تنضج الخضروات وتجف سوائلها
تدق صدور الدجاج حتي تصبح رقيقة
تتبل بالملح والفلفل والبهارات من الجهتين
تحشي بكمية من الخضروات بعد ان تبرد تماماً
ثم تغلق بإحكام
ترص في صينية غير لاصقة مدهونة زبدة
تغطي بإحكام
ثم توضع بالفرن حتي تمام نضج الدجاج
تخرج من الفرن وتترك لتبرد
ثم تقدم بعد ان تقطع مع الخضروات

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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