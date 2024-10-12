طريقة عمل صدور الدجاج بحشو الخضروات المشكلة

تناول الدجاج يساعد على تقوية الخلايا المناعية في الجسم

المقادير اللازمة

صدور دجاج بدون جلد وعظم

ملح وفلفل

نصف ملعقة صغيرة بذور فلفل حار اختياري

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

نصف ملعقة صغيرة سكر

ملح وفلفل اسود مجروش

زبدة وزيت زيتون

بصلة مفرومة ناعم متوسطة الحجم

فلفل احمر واصفر واخضر رومي بارد مقطعين مكعبات

بروكلي مفروم فرم خشن

كوسه مقطعة مكعبات

جزر مقطع مربعات صغيرة

ثوم مفروم

طريقة العمل

في مقلاة توضع الزبدة والزيت

يضاف لهم البصل والسكر ويقلب حتي يذبل البصل ويصبح شفاف مائل للذهبي الفاتح

يضاف له جميع الخضروات المقطعة والثوم والملح والفلفل والبهارات المشكلة

يقلب ويترك حتي تنضج الخضروات وتجف سوائلها

تدق صدور الدجاج حتي تصبح رقيقة

تتبل بالملح والفلفل والبهارات من الجهتين

تحشي بكمية من الخضروات بعد ان تبرد تماماً

ثم تغلق بإحكام

ترص في صينية غير لاصقة مدهونة زبدة

تغطي بإحكام

ثم توضع بالفرن حتي تمام نضج الدجاج

تخرج من الفرن وتترك لتبرد

ثم تقدم بعد ان تقطع مع الخضروات