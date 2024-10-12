“سبل” شريك لوجستي في المنتدى اللوجستي العالمي 2024

الرياض : البلاد

تشارك مؤسسة البريد السعودي “سبل”، في المنتدى اللوجستي العالمي 2024، الذي تنظمه وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمدينة الرياض، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، في مركز الملك عبدالله المالي.

وتأتي مشاركة سبل شريكًا لوجستيًا في المنتدى العالمي، الذي يشهد حضور أكثر من 10 آلاف مشارك من قيادات قطاع الخدمات اللوجستية، وكبار المسؤولين والتنفيذيين من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والرواد من مختلف دول العالم، عبر جناح خاص، تستعرض من خلاله منظومة ممكناتها اللوجستية والجيومكانية وحلولها الابتكارية لتقديم أفضل الخدمات اللوجستية لعملائها وشركائها، والإسهام في تحقيق أهدافها الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورؤية المملكة 2030، الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

ويسعى البريد السعودي “سبل” لتحقيق مستهدفاته الإستراتيجية ليصبح الجهة الرائدة والخيار الإستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، كمشغل وطني يمتاز بإمكانيات عالية في تقديم الخدمات البريدية والممكنات اللوجستية والجيومكانية على مستوى المنطقة، طبقًا لأفضل المقاييس العالمية المعتبرة في هذا المجال، وبما يسهم في تعزيز خطط ربط المملكة بالعالم.