الرياضة الألعاب السعودية| تأهل 8 لاعبات لربع نهائي تنس السيدات

البلاد- الرياض تأهلت 8 لاعبات للدور ربع النهائي، من منافسات كرة التنس (سيدات)، التي انطلقت اليوم السبت في مركز تدريب الاتحاد السعودي للتنس بالرياض، ضمن دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024. حيث تأهلت أروى الأنصاري (الاتفاق) ونايا الفاروقي (الاتحاد)، ولارا بخاري (العلا)، ومريم بافقيه (الشباب)، دانية الزهير(العلا)، ونادية العروسي (النصر) وأميرة بدوي (الاتحاد) وميسان بن حسين (النصر). وستقام غداً الأحد 8 مواجهات في تصفيات الدور ثمن النهائي (رجال) على ذات الملعب.