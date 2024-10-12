الأخضر يبدأ تمارينه استعدادًا لمواجهة البحرين ضمن تصفيات كأس العالم

البلاد- جدة استأنف المنتخب الوطني مساء الجمعة تدريباته في معسكر جدة، استعدادًا لمواجهة منتخب البحرين يوم الثلاثاء القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 . ميدانيًا، قسم المدير الفني “روبرتو مانشيني” لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب اليابان حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي. فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت حصتهم التدريبية التي أجريت على “الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية” بتمارين الإحماء ثم تمارين التمرير، بعدها طبق اللاعبون تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. من جهة أخرى، منح المدير الفني لاعبي الأخضر فترة حرة بعد الحصة التدريبية، على أن يكون التجمع مجددًا مساء اليوم في مقر المعسكر. واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني “روبرتو مانشيني” اللاعب “علي مجرشي” للانضمام في معسكر الأخضر المقام حاليًا في جدة، كما استبعد اللاعب “سعود عبدالحميد” من معسكر الأخضر؛ بسبب الإيقاف بعد حصوله على إنذارين. ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء اليوم السبت بحصة تدريبية مسائية مغلقة على “الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية” عند الساعة السادسة مساءً.