الرياضة في إنجاز تاريخي غير مسبوق| ابن سعيدان يفوز ببطولة العالم للراليات الصحراوية في ثلاث فئات مختلفة

البلاد- جدة

في إنجاز غير مسبوق على مستوى العالم، تمكن السائق السعودي ياسر حمد بن سعيدان من تحقيق بطولة العالم للراليات الصحراوية في فئة SSV (T4)، مضيفًا إنجازًا ثالثًا إلى سجله المميز، بعد فوزه سابقًا في فئتي T2 وT3. بهذا الإنجاز، يصبح ابن سعيدان السائق الوحيد في تاريخ الراليات الصحراوية، الذي يحقق الفوز في ثلاث فئات مختلفة للسيارات، ما يعزز مكانته كأحد أبرز الأسماء في هذه الرياضة على مستوى العالم.

مسيرة مميزة

بدأ ياسر حمد بن سعيدان مشواره في الراليات الصحراوية بتفوق كبير، حيث استطاع أن يحقق بطولة فئة T2 في وقت سابق، ثم انتقل للفوز في فئة T3، ليواصل بعد ذلك تألقه، ويحصد البطولة في فئة SSV (T4). هذه الانتصارات المتتالية جاءت نتيجة جهد متواصل وتدريب مكثف، بالإضافة إلى إستراتيجية محكمة وروح قتالية عالية على المضمار.

بطولة فئة SSV (T4) يعد فوز ياسر بن سعيدان في فئة SSV (T4) إنجازًا مميزًا؛ نظرًا للتحديات الكبيرة التي تواجه المتسابقين في هذه الفئة؛ حيث يتطلب هذا النوع من السباقات مهارات قيادة فائقة ودقة في التعامل مع التضاريس الصحراوية القاسية، بالإضافة إلى تفوق تقني في التحكم بالسيارة وتحمل الظروف الصعبة التي تفرضها السباقات الصحراوية.

إنجاز عالمي غير مسبوق الفوز بالبطولات في ثلاث فئات مختلفة (T2، T3، وSSV T4) يعتبر حدثًا غير مسبوق في تاريخ الراليات الصحراوية. وقد أكد ياسر بن سعيدان من خلال هذا الإنجاز الفريد قدرته العالية على التكيف مع مختلف الفئات والتحديات، ما يثبت احترافيته وشغفه برياضة الراليات. وعبّر ياسر بن سعيدان عن فخره بهذا الإنجاز الكبير قائلاً:” بفضل من الله ونعمه من عنده، تمكنت من تحقيق بطولة العالم للراليات الصحراوية بفئة SSV (T4)، بعد أن حصدت سابقًا البطولات في فئتي T2 وT3. أشعر بفخر كبير أن أكون السائق الوحيد على مستوى العالم، الذي يحقق الفوز في ثلاث فئات مختلفة في عالم الراليات الصحراوية. هذا الإنجاز هو ثمرة دعم الفريق، والمجهودات المستمرة، والإصرار على النجاح”. وأضاف ياسر بن سعيدان شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم اللا محدود الذي تحظى به رياضة السيارات في المملكة. كما تقدم بالشكر الجزيل لسمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل على دعمهما المستمر وتوفيرهما لكل ما يلزم لتحقيق هذه الإنجازات الكبيرة على الساحة العالمية.

مستقبل واعد

يعد هذا الإنجاز دفعة قوية للسائق السعودي ياسر بن سعيدان لمواصلة مسيرته الاحترافية في الراليات الصحراوية. ويطمح إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل ورفع علم بلاده في المحافل الدولية. هذا الإنجاز التاريخي يعزز مكانة ياسر حمد بن سعيدان كأحد أبرز الأسماء في رياضة الراليات الصحراوية على مستوى العالم، ويضيف فصلاً جديداً في تاريخ هذه الرياضة؛ حيث يظل هو السائق الوحيد، الذي استطاع الفوز في ثلاث فئات مختلفة، في إنجاز نادر لم يسبق له مثيل.