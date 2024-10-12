الرياضة أبطال الرياضات القتالية في السعودية يعبرون عن حماسهم لحدث “معركة العمالقة” بالرياض

الرياض- هاني البشر

مع استعداد المملكة العربية السعودية لاستضافة الحدث المرتقب “معركة العمالقة”، بتنظيم دوري المحترفين للمقاتلين (PFL) في 19 أكتوبر الجاري، التي تتزامن مع دورة الألعاب السعودية، أعرب عدد من أبرز المقاتلين السعوديين عن حماسهم لهذه المناسبة التاريخية. ومن بينهم البطلة السعودي هتان السيف، الحاصلة على الميدالية الذهبية في رياضة الملاكمة التايلاندية ضمن دورة الألعاب السعودية، التي تعتبر أول سعودية تنضم إلى منظمة رسمية لرياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) مثل دوري المحترفين للمقاتلين. قالت السيف: “لا أستطيع أن أصف مدى فخري ببلدي والإنجازات الكبيرة التي تحققها في جميع أنواع الرياضة. ‘معركة العمالقة’ حدث ضخم يضم مقاتلين مذهلين، وأنا متحمسة للغاية لمشاهدة كريس سايبورغ وهي تنافس. أتوقع أداءً رائعًا منها، وأرى أن رينان سيحقق فوزًا بالضربة القاضية، وجوني سيفوز أيضًا بالضربة القاضية، بينما سيحقق حسين الفوز عن طريق الإخضاع وبول بالنقاط.” كما عبّر بطل الفنون القتالية السعودي عبدالله القحطاني، عن ترقبه للنزالات القوية، وقال: “بطاقة مواجهات 19 أكتوبر من رابطة المقاتلين المحترفين تعتبر مثالية وتضم العديد من الأسماء الكبيرة. سيكون الحدث ضخمًا بلا شك. أنا متحمس بشكل خاص لمواجهة يوسف الحوسني وطه بن داود، حيث أن طه كان خصمي السابق. وبالطبع، نزالات كريس سايبورغ ضد لاريسا ستكون قمة في التحدي، وأتوقع أن تشهد معركة فيريرا ضد نغانو ضربة قاضية حاسمة.” وأضاف البطل السعودي وبطل العالم في الملاكمة، عناد باعويضان: “أنا فخور للغاية بأن أشهد حدث ‘معركة العمالقة’ التي ستقام هنا في الرياض. أشكر رابطة المقاتلين المحترفين على التزامهم بتسليط الضوء على المواهب العربية ومنحنا المنصة التي نحتاجها للارتقاء. ومن جانبه، عبّر البطل الذهبي في رياضة الجوجيتسو ضمن دورة الألعاب السعودية عمر ندا، عن فخره بالحدث، وقال: “إن رؤية حدث ‘معركة العمالقة’ في الرياض هو لحظة محورية لرياضة الفنون القتالية في السعودية، أشعر بالفخر عندما أرى أن الرياضيين السعوديين والمقاتلين العرب يحصلون على فرصة للتألق في حدث بهذا المستوى العالمي. وأضاف: فوزي بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب السعودية كان البداية فقط، وأنا ممتن لمنظمات مثل رابطة المقاتلين المحترفين لدعمهم المستمر في رفع مستوى مواهبنا ومنحنا الفرصة للتنافس على الساحة العالمية.” كما علّق البطل الذهبي في الجوجيتسو، محمد بن حريمل، قائلاً: “أن تشهد أساطير الفنون القتالية المختلطة تتنافس في الرياض هو مصدر إلهام لنا جميعًا. بصفتي رياضي سعودي وعربي، أشعر بالفخر بالفرص التي تُتاح لنا، وأنا ممتن للدور الذي تقوم به رابطة المقاتلين المحترفين لتمهيد الطريق أمامنا. الفوز بالذهب في دورة الألعاب السعودية كان شرفًا كبيرًا، والأحداث مثل هذه تدفعني للاستمرار في العمل بجد.” أما الملاكم السعودي محمد المساعد، فقد عبّر عن حماسه الكبير للحدث، قائلاً: “هذا الحدث يؤكد أن المملكة باتت سريعًا مركزًا للرياضات القتالية العالمية، و أن هناك الكثير يمكننا تحقيقه في السعودية”. تعد “معركة العمالقة” حدثًا بارزًا في تعزيز حضور المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية للرياضات القتالية، حيث ستضم نخبة من أكبر الأسماء في الفنون القتالية المختلطة بحيث يشهد الحدث الرئيسي مواجهة بين نجم الفنون القتالية المختلطة، وأسطورة الوزن الثقيل فرنسيس نغانو، الذي سيعود للقفص لمواجهة بطل الوزن الثقيل لعام 2023، البرازيلي رينان فيريرا، وذلك للمنافسة على لقب بطولة السوبر الجديد للرابطة.