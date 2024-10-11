وفاة 979 شخصًا بمرض جدري القردة في أفريقيا

البلاد : وكالات

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن وفاة 979 شخصًا في جميع أنحاء القارة الأفريقية، بسبب فيروس “جدري القرود” منذ بداية العام الجاري.

وأوضح المركز التابع للاتحاد الأفريقي في إحصائية جديدة لضحايا الوباء في القارة، أنه تم تسجيل نحو 38300 حالة إصابة بجدري القردة، من بينها 7339 حالة مؤكدة، و 979 حالة وفاة منذ مطلع العام الجاري.

وقال المدير العام للمركز، جان كاسيا، في مؤتمر صحفي: إنه “تم الإبلاغ عن نحو 3186 حالة إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك 489 حالة مؤكدة، و 53 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن عدد الحالات المؤكدة ارتفع بنسبة 300 % في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

وكان المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية، قد أعلنا في أغسطس الماضي، أن تفشي مرض جدري القردة في أفريقيا يمثل حالة طوارئ صحية عامة.