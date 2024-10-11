الرياضة مدرب اليابان: المنتخب السعودي قادر على التأهل للمونديال

البلاد- جدة

أبدى هاجيمي مورياسيو مدرب المنتخب الياباني، سعادته بتحقيق الفوز على الأخضر السعودي لقاء الجولة الثالثة من المرحلة الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وقال مورياسيو في المؤتمر الصحفي: “سعيد بتحقيق الفوز في جدة، وأتوقع أن يتأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم؛ لما يقدمه لاعبوه من مستويات فنية كبيرة”. وأشار مدرب اليابان إلى أنه لعب بطريقة مختلفة أمام الأخضر، من خلال ثلاثي دفاعي، مفسرًا ذلك بقوة المنتخب السعودي على المستوى الهجومي على أرضه. وأكمل: “أسجل إعجابي بالأجواء في ملعب الجوهرة والجماهير السعودية”. وواصل مدرب اليابان: “بعيدًا عن المنافسة على أرضية الميدان، أتمنى الشفاء للاعب فهد المولد بعد الحادث الذي تعرض له، وأنا حزين للغاية”. وختم تصريحاته: “المنتخب السعودي رائع على مستوى الاستحواذ، وأتوقع تأهله إلى المونديال القادم”.