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مانشيني يضم مجرشي لقائمة الأخضر
الرياضة

مانشيني يضم مجرشي لقائمة الأخضر

صحيفة البلادaccess_time8 / ربيع الآخر / 1446 هـ      11 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الوطني السعودي، انضمام علي مجرشي لمعسكر الأخضر استعدادًا لمواجهة البحرين، المقرر لها الثلاثاء المقبل في جدة، ضمن منافسات المرحلة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وجاء استدعاء مانشيني لعلي مجرشي، ليحل محل سعود عبدالحميد، الذي حصل على البطاقة الصفراء في مواجهة المنتخب الياباني أمس الخميس وتعرض للإيقاف.

يذكر أن علي مجرشي يبلغ من العمر 25 عامًا ويشغل مركز الظهير الأيمن في صفوف النادي الأهلي، وقد سبق له أن لعب لصفوف ثلاثة أندية هي الفيصلي والشباب والأهلي.

حقق علي مجرشي لقبًا وحيدًا منذ تصعيده لتمثيل الفريق الأول، وهو لقب كأس الملك رفقة نادي الفيصلي.

وخاض الظهير الأيمن 3 مباريات فقط بقميص المنتخب الوطني السعودي الأول.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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