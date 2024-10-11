مانشيني يضم مجرشي لقائمة الأخضر

البلاد- جدة

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الوطني السعودي، انضمام علي مجرشي لمعسكر الأخضر استعدادًا لمواجهة البحرين، المقرر لها الثلاثاء المقبل في جدة، ضمن منافسات المرحلة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وجاء استدعاء مانشيني لعلي مجرشي، ليحل محل سعود عبدالحميد، الذي حصل على البطاقة الصفراء في مواجهة المنتخب الياباني أمس الخميس وتعرض للإيقاف.

يذكر أن علي مجرشي يبلغ من العمر 25 عامًا ويشغل مركز الظهير الأيمن في صفوف النادي الأهلي، وقد سبق له أن لعب لصفوف ثلاثة أندية هي الفيصلي والشباب والأهلي.

حقق علي مجرشي لقبًا وحيدًا منذ تصعيده لتمثيل الفريق الأول، وهو لقب كأس الملك رفقة نادي الفيصلي.

وخاض الظهير الأيمن 3 مباريات فقط بقميص المنتخب الوطني السعودي الأول.