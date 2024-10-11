الهلال يعيد ذكرى البرازيلي ريفيلينو

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الهلال مباراته ضد نظيره الفيحاء في سابع جولات دوري روشن السعودي بطاقم استثنائي.
ويعود ملعب المملكة آرينا بالرياض لاستقبال مباريات الهلال في مواجهة الفيحاء في الثامن عشر من الشهر الجاري.
جاء قرار الهلال بارتداء طاقم استثنائي في مواجهة الفيحاء؛ تزامنًا مع ذكرى تأسيس النادي، الذي تم إنشاؤه في السادس عشر من أكتوبر.
وسيحمل قميص الهلال جزءًا من تاريخ النادي، وبالتحديد الفترة التي لعب خلالها النجم البرازيلي ريفيلينو مع الفريق.
وقد مثل النجم البرازيلي ريفيلينو علامة فارقة في قدومه إلى السعودية للاحتراف في صفوف فريق الهلال، حيث ولد نجم السامبا في يناير 1946 وعُرف بقدمه اليسرى القوية وبالتسديدات وبالكرات الثابتة المتقنة التي ينفذها ببراعة.
وقد لعب النجم البرازيلي السابق لثلاثة أندية، هي كورينثيانز البرازيلي وفلومينينسي، قبل قدومه إلى فريق الهلال في آخر ثلاثة مواسم من مسيرته الكروية.
وحمل العملاق البرازيلي سجلاً حافلاً ومثالياً في مشواره مع راقصي السامبا؛ إذ حقق كأس العالم 1970 وحظي بثلاث مشاركات مونديالية، كان آخرها في عام 1978، التي توجه بعدها للاحتراف في صفوف فريق الهلال السعودي لثلاثة أعوام اختتم بها مسيرته الرياضية.
ونجح «ريفو» في تحقيق بطولة الدوري السعودي مع فريقه الهلال خلال فترة احترافه التي بدأت 1978 حتى 1981، وهو العام الذي شهد ختام مسيرته الكروية، بالإضافة إلى تحقيق لقب كأس الملك، وبلغ عدد مبارياته 57 مواجهة سجل خلالها 23 هدفاً.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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