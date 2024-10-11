المسحل: مانشيني مستمر مع المنتخب الوطني

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، أن المدير الفني روبرتو مانشيني مستمر في منصبه كمدرب للأخضر، رغم الخسارة أمام اليابان.
وخسر المنتخب الوطني مباراته أمام ضيفه الياباني بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الختامية لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقال المسحل في تصريحات بعد المباراة:” كل تركيزنا سيكون على المباراة المقبلة أمام البحرين، ولا زلنا نتشارك في المركز الثاني مع أستراليا”.
وأضاف:” أداء الأخضر أمام اليابان لم يكن سيئًا، كان جيدًا إلى درجة معينة، وأشكر اللاعبين على ما قدموه”.
وتابع:” الخسارة مؤلمة لكننا في بداية التصفيات، في الأخضر لاعبون صغار في السن ويحتاجون وقتاً أطول مع المدرب”.
الخسارة تسببت في تراجع الأخضر السعودي إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما حافظ المنتخب الياباني على الصدارة بـ 9 نقاط والعلامة الكاملة.
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