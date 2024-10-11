الألعاب السعودية| عطيه وجون يتوجان بذهب الجولف

توج صاحب السمو الملكي الامير خالد بن الوليد بن طلال، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، الفائزين في منافسات الجولف، التي اختتمت اليوم الجمعة في ميدان ديراب الريفي للجولف لفئتي الرجال والنساء، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لرفع الاثقال محمد جالود.
وانتزع خالد عطيه الميدالية الذهبية (الرجال)، و نال فيصل السلهب الميدالية الفضية ، وذهبت الميدالية البرونزية لصاحب المركز الثالث جوهان فان.
وفي فئة السيدات توّجت جون بون كيم بالميدالية الذهبية ، ونالت لجين خليل الميدالية الفضية، وحصلت ايما تولي على المركز الثالث والميدالية البرونزية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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