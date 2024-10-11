الرياضة الألعاب السعودية| المزين يخطف ذهبية الجمباز للشباب

البلاد- الرياض انطلقت اليوم الجمعة، منافسات الجمباز، التي أقيمت على صالة البوليفارد 3، ، ضمن دورة الألعاب السعودية (الثالثة) 2024. وتوج سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجمباز، الفائزين في فئة الشباب (الفردي العام) بحضور مشعل القضيبي عضو مجلس الإدارة الاتحاد. وحقق خالد المزين من نادي الاتفاق الميدالية الذهبية، فيما نال عبدالمجيد العسيري من نادي الشباب، الميدالية الفضية ، ذهبت البرونزية إلى أحمد قزان من نادي الاتحاد، وتختتم غدًا السبت منافسات الجمباز، على ذات الصالة، بمسابقة الفردي العام للرجال.