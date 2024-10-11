الرياضة

الألعاب السعودية| المزين يخطف ذهبية الجمباز للشباب

صحيفة البلادaccess_time8 / ربيع الآخر / 1446 هـ      11 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

انطلقت اليوم الجمعة، منافسات الجمباز، التي أقيمت على صالة البوليفارد 3، ، ضمن دورة الألعاب السعودية (الثالثة) 2024.

وتوج سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجمباز، الفائزين في فئة الشباب (الفردي العام) بحضور مشعل القضيبي عضو مجلس الإدارة الاتحاد.

وحقق خالد المزين من نادي الاتفاق الميدالية الذهبية، فيما نال عبدالمجيد العسيري من نادي الشباب، الميدالية الفضية ، ذهبت البرونزية إلى أحمد قزان من نادي الاتحاد، وتختتم غدًا السبت منافسات الجمباز، على ذات الصالة، بمسابقة الفردي العام للرجال.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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