الألعاب السعودية| الرياض أبطال (ذهب) سلة (الكراسي)

توّج فريق نادي ذوي الإعاقة بالرياض، بذهبية منافسات كرة السلة (الكراسي)، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 بنسختها الثالثة، بعد فوزه اليوم الجمعة على فريق نادي ذوي الإعاقة بالجوف بنتيجة 74/43، في المباراة النهائية التي أقيمت في صالة المركز الأولمبي السعودي، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، ليحصد فريق نادي ذوي الإعاقة بالجوف، المركز الثاني والميدالية الفضية.
وظفر نادي ذوي الإعاقة بالرس، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، بعد فوزه على نادي ذوي الإعاقة بجازان بنتيجة 68/62.
توج الفائزين خالد الهاجري، رئيس الاتحاد السعودي لألعاب الجلوس والكراسي، وأحمد المقيرن، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م