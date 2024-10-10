الإقتصاد

AviLease تستحوذ على 9 طائرات من شركة Avolon

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع الآخر / 1446 هـ      10 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ لرياض

أعلنت شركة تمويل وتأجير الطائرات “AviLease”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن استحواذها على تسع طائرات من شركة التأجير العالمية Avolon.

وتأتي هذه الصفقة بعد النجاح الذي حققته الشركة العام الماضي في شراء 13 طائرة من شركة ” Avolon” حيث توفر المجموعة الجديدة من الطائرات، عوائد مجزية ستسهم في تنويع محفظة AviLease ، والتي تضم حاليًا 167 طائرة مملوكة (بما في ذلك التزامات الشراء) و23 طائرة مُدارة يتم تأجيرها لـ 48 شركة طيران عالميًا.

وقال الرئيس التنفيذي لـشركة “AviLease” إدوارد أوبريان، ” في غضون عامين من إطلاق عملياتنا، تمكنت AviLease من العمل بوتيرة سريعة وتوسيع نطاق منصة تأجير الطائرات المربحة، بفضل قدرتنا على توظيف رأس المال عبر قنوات متعددة”.

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة” Avolon” آندي كرونين عن سعادته بالتعاون مع AviLease مجددًا بعد نجاح الصفقة في عام 2023، مبينًا أن تجارة الطائرات تكتسب أهمية خاصة في إطار إستراتيجية الشركة، حيث يتم تداول أصول بأكثر من 13 مليار دولار منذ تأسيس “Avolon”.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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