4 أكواد سعودية بمواصفات عالمية للارتقاء بالسياحة الساحلية

البلاد – الرياض

أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر أول أربعة أكواد في المملكة بمواصفات عالمية؛ للارتقاء بجودة البنية التحتية للسياحة الساحلية، تشمل كود تخطيط وتصميم المراسي البحرية، وكود تخطيط وتصميم ‏محطات سفن الرحلات البحرية السياحية، وكود تشغيل المراسي البحرية السياحية، وكود تشغيل محطات سفن الرحلات البحرية السياحية، وذلك بالمواءمة مع الجهات ذات العلاقة.

‏وتهدف الأكواد التي أصدرتها الهيئة إلى الارتقاء بجودة البنى التحتية للقطاع السياحي الساحلي، وتوحيد المعايير والاشتراطات الفنية المتعلقة بالمراسي البحرية السياحية، ومحطات سفن الرحلات السياحية؛ بما يعزز أهداف الهيئة‏ نحو بناء قطاع سياحي ساحلي مستدام ومتجدد وتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ويحدد كودا تخطيط وتصميم محطات سفن الرحلات ‏البحرية السياحية والمراسي البحرية السياحية المعايير والاشتراطات الفنية الخاصة لتخطيط وتصميم محطات سفن الرحلات البحرية السياحية، ومراسي اليخوت والوسائط البحرية السياحية داخل الحيز البحري؛ لضمان جودة البنى التحتية. ويوفر كودا تشغيل المراسي البحرية السياحية، ومحطات سفن الرحلات السياحية المتطلبات، والمعايير الخاصة لإدارة وتشغيل المنشآت السياحية الساحلية.