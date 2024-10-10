الرياضة موسم الرياض يعلن رعايته لقناة النصر

البلاد- الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن رعاية موسم الرياض لقناة نادي النصر، التي سيتم انطلاقها قريبًا. كما أشار آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” إلى رعاية موسم الرياض لفيلم نادي النصر وشراكة إستراتيجية لتطوير تجربة الزائر لمتحف النصر وملعب النادي. وكان آل الشيخ قد أكد في تصريحات إعلامية اليوم الخميس عن إقامة مباراة عالمية ودية في موسم الرياض؛ ستجمع النصر بأحد الأندية العالمية، مشيرًا إلى أن ريال مدريد قد يكون هو طرف المواجهة الثاني.