ملتقى الصحة العالمي ينطلق قريبًا في ملهم بتجارب مميزة للزوار وجوائز تتجاوز مليوني ريال

الرياض – البلاد

تنطلق قريبًا أعمال النسخة السابعة من ملتقى الصحة العالمي، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2024م، برعاية وزارة الصحة، بدعم من برنامج تحول القطاع الصحي، وبتنظيم من شركة “تحالف” المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة إنفورما العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري.

ويضم الملتقى في نسخته هذا العام عددًا من التجارب المميزة للزوار مثل: التحليل الطبي المجاني، وتحليل طبي بتقنية 3D لقياس الكتلة العضلية والدهون والعظام، وتحدي غرفة الهروب الطبية الذي تدور فكرته حول اختفاء د. ايفيلن مور، ودور المشاركين في اكتشاف سر اختفائها عبر عدد من الأدلة خلال 15 دقيقة، إلى جانب معرض الفنون والصحة الذي يسلط الضوء على الفنون وتقاطعها مع الصحة، وتجربة محاكي الجولف التي تأتي بغرض تعزيز وتشجيع النشاط البدني، بالإضافة إلى جوائز تتجاوز 2,000,000 ريال للزوار.

كما يستعرض الملتقى مستشفى صحة الافتراضي الذي يقدم أحدث التقنيات المبتكرة بغرض التعليم التفاعلي، ويحتوي: مرشد صحة افتراضي، وممر تفاعلي، وورشة العلاج بالفن، وورشة عمل التفكير التصميمي، حيث يستخدم مستشفى صحة الافتراضي أحدث التقنيات المبتكرة لتوفير خدمات تخصصية للمنشآت الصحية في المملكة، ويخدم أكثر من 200 مستشفى حول المملكة، عبر 29 خدمة صحية تخصصية أساسية، و73 خدمة تخصصية فرعية.

وتأتي منطقة “عش بصحة” بعدة مناطق مثل: أسلوب الحياة، وتعزيز صحة الطفل، والاختبارات الصحية، والنشاط الحركي، والإرشاد والمختصين، هذا إلى جانب مضمار للمشي، ومسرح تكلم، والعديد من الأنشطة الأخرى.

يذكر أن ملتقى الصحة العالمي يأتي امتدادًا للتقدم الصحي الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030، ويقدم العديد من الفرص الاستثمارية بمشاركة أكثر من 1,000 مستثمر، و60 شركة ناشئة، ومجموعة كبيرة من رواد الأعمال.