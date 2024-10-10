الرياضة

ملاكمو نزال افتتاح موسم الرياض يؤدون تدريباتهم العلنية المفتوحة وسط حضور إعلامي كبير  

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع الآخر / 1446 هـ      10 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد- الرياض

أقيمت مساء أمس التمارين العلنية المفتوحة للملاكمين المشاركين في نزال افتتاح موسم الرياض 2024، وذلك استعدادًا لنزال IV CROWN SHOWDOWN الذي سيجمع بين نجمي الملاكمة الروسيين أرتور بيترفبيف ودميتري بيفول، بجوار حلبة “المملكة أرينا” التي ستشهد فوز أحدهم بلقب بطل العالم في الوزن الخفيف الثقيل بلا منازع.

وشهدت التمارين حضورًا من محبي الملاكمة الذين توافدوا لمشاهدة أبطالهم المفضلين وهم يستعرضون مهاراتهم داخل الحلبة.

بدأت الفعالية في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، حيث كانت التمارين فرصة فريدة لعشاق الرياضة لمتابعة تحضيرات اللاعبين عن قرب والتفاعل معهم. واستعرض

ولم تقتصر التمارين العلنية على النزال الرئيسي فحسب، بل شهدت أيضًا حضور مجموعة من الملاكمين المشاركين في النزالات الأخرى مثل البريطاني كريس يوبانك جونيور والبولندي كاميل سزيريميتا، والبريطاني فابيو ووردلي ومواطنه فريزر كلارك.

يذكر أن اليوم (الخميس) سيشهد إقامة مؤتمر صحفي سيتحدث فيه الملاكمون عن هذا النزال المرتقب واستعداداتهم له، كما سيطلقون التصريحات تجاه منافسيهم.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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