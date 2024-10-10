الرياضة في حفل ختام بطولة العالم.. أخضر التايكوندو يحصد كأس الروح القتالية

البلاد- جدة حقق المنتخب السعودي الشاب للتايكوندو كأس الروح القتالية في حفل ختام بطولة العالم للتايكوندو للشباب 2024 التي اُختتمت بمدينة تشون شون بجمهورية كوريا الجنوبية، وسط مشاركة (68) دولة يمثلها ما يقارب (1000) لاعب ولاعبة، واستلم الكأس مدير المنتخبات الكابتن ناصر القحطاني، وجاء الترشيح من الاتحاد العالمي للتايكوندو. ومثل الأخضر في المحفل العالمي (10) لاعبين هم (خالد الشهراني، وعبدالله المشرف, وعبدالرحمن الشهراني, ومتعب بهاري, وعيسى مجرشي، وزيد آل علامة، وأحمد بن قاسم، ونواف حسين، وأنس القرنوس، ويوسف مداوي), وأربع لاعبات (ريما الناصر، وغرام كعبي، وأثير عسيري، ولتين مثنى)، تحت إشراف طاقم فني وإداري يضم، المدربين الوطنيين محمد القحطاني، وفهد الدويسان، والمدرب الروسي كربان بوغداييف، والاختصاصيين محمد ازعوفي، وإبراهيم كداشي، ومهند الطاسان، والإداريين ضحى الرشيد وعلي الهاشم ومدير المنتخبات ناصر القحطاني. فيما هنأ رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو السيد إدريس الهلالي رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري على هذا التتويج ذاكرًا أنه يأتي كثمرة للجهود الكبيرة في مختلف المحافل الدولية والقارية ويعد شرفًا كبيرًا للرياضة العربية.