فرص واعدة للاستثمار السياحي

البلاد- الدمام

أكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، تشجيع الاستثمارات وتقديم التسهيلات للمستثمرين، لافتًا إلى أن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي؛ يعد أحد المبادرات الهادفة لتشجيع المستثمرين لاستثمار رؤوس أموالهم في القطاع، حيث يعمل على خفض تكلفة الرسوم الحكومية في قطاع الضيافة بنسبة 22 %، لافتًا إلى أن قرار إيقاف الرسوم البلدية على مرافق الضيافة، يعد خطوة إضافية في طريق تشجيع الاستثمارات في المشاريع السياحية.

وقال خلال لقائه بعددٍ من المستثمرين ورواد الأعمال بالمنطقة الشرقية، بحضور رئيس الغرفة بدر الرزيزاء: إن المنطقة الشرقية تُعّد من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، وتمثل نموذجًا متفردًا في مجال السياحة لما تتمتع به من تنوع جغرافي، وما تضمه من شواطئ الخليج العربي في كل محافظاتها، بالإضافة لبُعد المنطقة التاريخي والتراثي، مفيدًا بأن الوزارة تحرص على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص؛ بوصفه المحرك الرئيس لقطاع السياحة.